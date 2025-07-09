Marché Estival de Salignac

Place du village Salignac Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-06-11 18:00:00

fin : 2026-09-10 21:30:00

Date(s) :

2026-06-11

Découvrez le Marché Estival de Salignac !

Chaque été, ce marché local propose un éventail de produits régionaux.

Ne manquez pas cette manifestation commerciale typique de notre belle commune.

Venez nombreux !

.

Place du village Salignac 04290 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 61 31 28 salignachp@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the Salignac Summer Market!

Every summer, this local market offers a wide range of regional products.

Don’t miss this typical commercial event in our beautiful commune.

Don’t miss it!

L’événement Marché Estival de Salignac Salignac a été mis à jour le 2025-07-09 par Communauté de Communes Jabron Lure Vançon Durance