Marché Estival de Salignac Salignac

Marché Estival de Salignac
Place du village Salignac Alpes-de-Haute-Provence
Début : Mercredi 2026-06-11 18:00:00
fin : 2026-09-10 21:30:00
2026-06-11
Découvrez le Marché Estival de Salignac !
Chaque été, ce marché local propose un éventail de produits régionaux.
Ne manquez pas cette manifestation commerciale typique de notre belle commune.
Venez nombreux !
Place du village Salignac 04290 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 61 31 28 salignachp@orange.fr
English :
Discover the Salignac Summer Market!
Every summer, this local market offers a wide range of regional products.
Don’t miss this typical commercial event in our beautiful commune.
Don’t miss it!
