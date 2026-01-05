Marché de Turriers Place du village Turriers
Marché de Turriers Place du village Turriers vendredi 3 juillet 2026.
Marché de Turriers
Place du village Avenue Paul Honorat Turriers Alpes-de-Haute-Provence
Début : Vendredi 2026-07-03 09:00:00
fin : 2026-08-28 12:00:00
2026-07-03
Marché hebdomadaire avec quelques exposants fromage, légumes, tourtons, viandes, miel, confitures…
Place du village Avenue Paul Honorat Turriers 04250 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 55 11 28
Weekly market with a few stallholders: cheese, vegetables, meat, honey, jams…
