Marché de Turriers Place du village Turriers

Marché de Turriers

Place du village Avenue Paul Honorat Turriers Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-03 09:00:00

fin : 2026-08-28 12:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Marché hebdomadaire avec quelques exposants fromage, légumes, tourtons, viandes, miel, confitures…

.

Place du village Avenue Paul Honorat Turriers 04250 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 55 11 28

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Weekly market with a few stallholders: cheese, vegetables, meat, honey, jams…

L’événement Marché de Turriers Turriers a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de Tourisme Sisteron Buëch