Visite découverte du jardin botanique, Le Maurier Jardin Botanique, Turriers

Visite découverte du jardin botanique 6 et 7 juin Le Maurier Jardin Botanique Alpes-de-Haute-Provence

Visite gratuite. Max. 6 personnes par heure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T10:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Visite guidée avec petite restauration offerte

Le Maurier Jardin Botanique 04250 Turriers Turriers 04250 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 01 90 20 21 http://www.lemaurier-jardinbotanique.fr [{« type »: « phone », « value »: « 06 01 90 20 21 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@lemaurier.com »}] Fondé en 1994, ce jardin est aujourd’hui un riche exemple de renaturation dans des conditions difficules. Il présente une abondance de flore typique de cette zone de montagne, dont certaines plantes sont devenues rares. Les plantes sauvages comestibles et médicinales trouvent leur place à côté d’une collection de roses anciennes. L’ensemble forme un lien entre la vie humaine et les montagnes sauvages aux alentours. L’établissement est en partenariat avec l’UNESCO Géoparc de Haute Provence. Transport public (bus) à partir de Sisteron. Plusieurs parkings publics dans le village. Parking handicapés aux portes du jardin

Visite guidée avec petite restauration offerte

© Christine van der Ham