Marche découverte du village sur le thème « Points de vue et paysages », Vivre à Vany, Vany

Informations pratiques

Marche découverte du village sur le thème « Points de vue et paysages » Dimanche 20 septembre, 09h00 Vivre à Vany Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Tout au long du parcours, les marcheurs découvriront la grande richesse paysagère de la commune sur une dizaine de sites relevés comme intéressants.

En parallèle, il est proposé, aux enfants et aux familles, une chasse aux trésors à partir de l’observation de leur environnement proche.

Environ 5 km.

Vivre à Vany 8 Chemin de la Vignotte 57070 Vany Vany 57070 Moselle Grand Est Exposition à la Ferme de la Vignotte.

Découverte paysagère et Chasse au trésor

© Cécile Dieudonné