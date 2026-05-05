Échevannes

Marche Départementale du don du sang Marche pour du sang Neuf

Lieu dit Suchaux Échevannes Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 10 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Marche départementale du don du sang pour la promotion du don du sang.

Départ à partir de 8h jusque 13h (adapté selon les parcours)

3 parcours de marche seront proposés 5kms (80m dénivelé), 11kms (240m de dénivelé et 19kms (750m de dénivelé)

Repas servis le midi par un traiteur

Plusieurs points de vue dont la roche de Hautepierre et la vallée de la loue

2 ravitaillements seront proposés (1 pour le 11 kms et 2 pour le 19 kms)

Marché de producteurs

Poussette non accessible pour réaliser les parcours car il y a du chemin forestier mais OK sur le site de Suchaux

Animation par Les Potes à Germaine + Cor des Alpes .

Lieu dit Suchaux Échevannes 21120 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 99 61 46 donneurs.sang.nods@gmail.com

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English : Marche Départementale du don du sang Marche pour du sang Neuf

L’événement Marche Départementale du don du sang Marche pour du sang Neuf Échevannes a été mis à jour le 2026-05-05 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS