Informations pratiques

Châtenoy

Marche des 3 communes octobre rose

Châtenoy Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 08:30:00

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-25

Marche des 3 communes (Châtenoy, Coudroy et Vieilles-Maisons-sur-Joudry) dans le cadre d’octobre rose

Marche des 3 communes (Châtenoy, Coudroy et Vieilles-Maisons-sur-Joudry) dans le cadre d’octobre rose. Rdv sur le parking de la mairie de Châtenoy à 8h30. Départ libre dès 9h. collation offerte à l’arrivée. Marche ouverte à tous. Participation libre. .

Châtenoy 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 55 92 53

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English :

Walk through the three towns (Ch%E2tenoy, Coudroy, and Vieilles-Maisons-sur-Joudry) as part of Pink October

L’événement Marche des 3 communes octobre rose Châtenoy a été mis à jour le 2026-08-31 par OT GATINAIS SUD