Marche des 3 communes octobre rose Châtenoy
dimanche 25 octobre 2026 · Châtenoy
Informations pratiques
Châtenoy
Marche des 3 communes octobre rose
Châtenoy Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 08:30:00
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-25
Marche des 3 communes (Châtenoy, Coudroy et Vieilles-Maisons-sur-Joudry) dans le cadre d’octobre rose
Marche des 3 communes (Châtenoy, Coudroy et Vieilles-Maisons-sur-Joudry) dans le cadre d’octobre rose. Rdv sur le parking de la mairie de Châtenoy à 8h30. Départ libre dès 9h. collation offerte à l’arrivée. Marche ouverte à tous. Participation libre. .
Châtenoy 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 55 92 53
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Walk through the three towns (Ch%E2tenoy, Coudroy, and Vieilles-Maisons-sur-Joudry) as part of Pink October
L’événement Marche des 3 communes octobre rose Châtenoy a été mis à jour le 2026-08-31 par OT GATINAIS SUD
À voir aussi à Châtenoy (Loiret)
- Visite libre de l’église Saint-Loup, Église Saint-Loup, Châtenoy 19 septembre 2026
- Découverte des champignons Châtenoy 5 décembre 2026