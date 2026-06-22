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Marché des artisans à La Grande Vallée Creperie La Grande Vallée Tréhorenteuc

Marché des artisans à La Grande Vallée Creperie La Grande Vallée Tréhorenteuc samedi 18 juillet 2026.

Lieu
Creperie La Grande Vallée
Adresse
19 Rue du Pâtis
Ville
56430 Tréhorenteuc
Département
Morbihan
Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
12:00:00
Tarif

Tréhorenteuc

Marché des artisans à La Grande Vallée

Creperie La Grande Vallée 19 Rue du Pâtis Tréhorenteuc Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 12:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :
2026-07-18

Tous les samedis et dimanches de l’été, profitez du cadre de la crêperie La Grande Vallée pour découvrir des artisans, créateurs, et producteurs locaux de 12h à 18h.
Le dimanche, le marché est animé par des concerts de 16h à 18h.   .

Creperie La Grande Vallée 19 Rue du Pâtis Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 72 65 21 

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English :

L’événement Marché des artisans à La Grande Vallée Tréhorenteuc a été mis à jour le 2026-06-22 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande

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