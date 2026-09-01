Marché des brocanteurs Saint-Amarin
dimanche 13 septembre 2026 · Saint-Amarin
Informations pratiques
Saint-Amarin
Marché des brocanteurs
principale Saint-Amarin Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-13 08:00:00
fin : 2026-09-13 12:00:00
Date(s) :
2026-09-13 2026-09-27 2026-10-11 2026-10-25 2026-11-08 2026-11-22
Ce rendez-vous régulier, dédié aux brocanteurs professionnels, permet aux habitants comme aux visiteurs de découvrir des objets anciens, du mobilier, des pièces de collection et divers articles de seconde main, dans un cadre convivial et accessible à tous.
Inscription mairie@ville-saint-amarin.fr
Ce rendez-vous régulier, dédié aux brocanteurs professionnels, permet aux habitants comme aux visiteurs de découvrir des objets anciens, du mobilier, des pièces de collection et divers articles de seconde main, dans un cadre convivial et accessible à tous.
Inscription mairie@ville-saint-amarin.fr 0 .
principale Saint-Amarin 68550 Haut-Rhin Grand Est +33 7 61 69 71 01 mairie@wille-saint-amarin.fr
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English :
This regular event, dedicated to professional second-hand dealers, gives local residents and visitors alike the chance to discover antiques, furniture, collectors’ items and other second-hand goods, in a convivial setting accessible to all.
Registration: mairie@ville-saint-amarin.fr
L’événement Marché des brocanteurs Saint-Amarin a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin
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