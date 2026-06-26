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Marché des créateurs et artisans d’art Rue de la Cale Principale Bréhal

Marché des créateurs et artisans d’art Rue de la Cale Principale Bréhal

Marché des créateurs et artisans d’art Rue de la Cale Principale Bréhal samedi 8 août 2026.

Lieu
Rue de la Cale Principale
Adresse
Cale principale
Ville
50290 Bréhal
Département
Manche
Début
samedi 8 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
15:00:00
Tarif

Bréhal

Marché des créateurs et artisans d’art

Rue de la Cale Principale Cale principale Bréhal Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 15:00:00
fin : 2026-08-08 22:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Marché artisanal. 40 exposants. Une quarantaine d’exposants seront présents pour faire découvrir le savoir-faire local. Des animations sont proposées autour du marché dans le cadre du festival A fond la cale. Samedi 8 août de 15 h à 22 h, Saint-Martin-de-Bréhal, plage, cale principale, Bréhal. Gratuit.   .

Rue de la Cale Principale Cale principale Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 50 71 78  evenementiel@ville-brehal.fr

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English : Marché des créateurs et artisans d’art

L’événement Marché des créateurs et artisans d’art Bréhal a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Granville Terre et Mer

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