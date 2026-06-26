Marché des créateurs et artisans d’art Rue de la Cale Principale Bréhal samedi 8 août 2026.

Bréhal

Marché des créateurs et artisans d’art

Rue de la Cale Principale Cale principale Bréhal Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 15:00:00

fin : 2026-08-08 22:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Marché artisanal. 40 exposants. Une quarantaine d’exposants seront présents pour faire découvrir le savoir-faire local. Des animations sont proposées autour du marché dans le cadre du festival A fond la cale. Samedi 8 août de 15 h à 22 h, Saint-Martin-de-Bréhal, plage, cale principale, Bréhal. Gratuit. .

Rue de la Cale Principale Cale principale Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 50 71 78 evenementiel@ville-brehal.fr

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English : Marché des créateurs et artisans d’art

L’événement Marché des créateurs et artisans d’art Bréhal a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Granville Terre et Mer