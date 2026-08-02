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AGENDA · Valros

MARCHÉ DES CRÉATEURS ET PRODUCTEURS DE VALROS Valros

dimanche 2 août 2026 · Valros

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Adresse
Esplanade de Valros
Ville
34290 Valros
Département
Hérault
Tarif

Valros

MARCHÉ DES CRÉATEURS ET PRODUCTEURS DE VALROS

Esplanade de Valros Valros Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-02 2026-08-16 2026-08-30

Découvrez des créateurs et producteurs locaux dans une ambiance conviviale, à l’occasion du marché des créateurs et producteurs de Valros.
Venez soutenir les producteurs, artisans et créateurs de la région, tout en passant un agréable moment en famille ou entre amis, lors du marché des créateurs et producteurs de Valros. Venez nombreux !   .

Esplanade de Valros Valros 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 98 69 69  mairie@valros.fr

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English :

Discover local artisans and producers in a friendly atmosphere at the Valros Artisans and Producers Market.

L’événement MARCHÉ DES CRÉATEURS ET PRODUCTEURS DE VALROS Valros a été mis à jour le 2026-07-29 par 34 ADT34

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