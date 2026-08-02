MARCHÉ DES CRÉATEURS ET PRODUCTEURS DE VALROS Valros
dimanche 2 août 2026 · Valros
Informations pratiques
Valros
MARCHÉ DES CRÉATEURS ET PRODUCTEURS DE VALROS
Esplanade de Valros Valros Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-02 2026-08-16 2026-08-30
Découvrez des créateurs et producteurs locaux dans une ambiance conviviale, à l’occasion du marché des créateurs et producteurs de Valros.
Venez soutenir les producteurs, artisans et créateurs de la région, tout en passant un agréable moment en famille ou entre amis, lors du marché des créateurs et producteurs de Valros. Venez nombreux ! .
Esplanade de Valros Valros 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 98 69 69 mairie@valros.fr
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English :
Discover local artisans and producers in a friendly atmosphere at the Valros Artisans and Producers Market.
L’événement MARCHÉ DES CRÉATEURS ET PRODUCTEURS DE VALROS Valros a été mis à jour le 2026-07-29 par 34 ADT34
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