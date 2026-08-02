Informations pratiques

Valros

MARCHÉ DES CRÉATEURS ET PRODUCTEURS DE VALROS

Esplanade de Valros Valros Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-02 2026-08-16 2026-08-30

Découvrez des créateurs et producteurs locaux dans une ambiance conviviale, à l’occasion du marché des créateurs et producteurs de Valros.

Venez soutenir les producteurs, artisans et créateurs de la région, tout en passant un agréable moment en famille ou entre amis, lors du marché des créateurs et producteurs de Valros. Venez nombreux ! .

Esplanade de Valros Valros 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 98 69 69 mairie@valros.fr

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English :

Discover local artisans and producers in a friendly atmosphere at the Valros Artisans and Producers Market.

L’événement MARCHÉ DES CRÉATEURS ET PRODUCTEURS DE VALROS Valros a été mis à jour le 2026-07-29 par 34 ADT34