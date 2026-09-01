Marché des créateurs Illfurth

Informations pratiques

Illfurth

Marché des créateurs

Place Charles de Gaulle Illfurth Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-12 17:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Une vente d’artisanat malgache, une buvette avec petite restauration, une animation musicale proposée par Musico’Phil et une chasse au trésor permettront de récolter des fonds pour l’association.

L’association humanitaire MadA’lsace Miaraka, qui vient en aide aux enfants du sud de Madagascar depuis 2012, vous invite à son premier marché des créateurs, organisé sur la très belle place Charles de Gaulle, en plein centre d’Illfurth.

Pour la première fois, cet événement réunira 26 exposants locaux, amateurs ou professionnels, sur la place du marché d’Illfurth. Des démonstrations de savoir-faire permettront également au public de découvrir de nombreux métiers et passions.

Tailleur sur pierre, sculpteur sur bois à la tronçonneuse, potier, coutelier, créateurs de bijoux en résine ou réalisés avec différentes matières, céramistes, couturiers, brodeurs, créateurs en macramé, artisans du cuir et du sisal, impression 3D… autant de savoir-faire à découvrir.

De véritables artisans et passionnés seront présents pour partager leur travail et faire découvrir leurs créations. Pour certains, il sera également possible d’acheter leurs réalisations. Pour d’autres, une cagnotte sera proposée, dont les bénéfices seront reversés à l’association MadA’lsace Miaraka afin de soutenir ses actions auprès des enfants du sud de Madagascar.

Une belle occasion de découvrir des talents locaux, d’échanger avec les créateurs et de soutenir une association engagée auprès des enfants du sud de Madagascar. 0 .

Place Charles de Gaulle Illfurth 68720 Haut-Rhin Grand Est madalsace68@gmail.com

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English :

A sale of Malagasy handicrafts, a refreshment stand offering light meals, musical entertainment provided by Musico?Phil, and a treasure hunt will help raise funds for the organization.

L’événement Marché des créateurs Illfurth a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme du Sundgau