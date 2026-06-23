Marché des créateurs Ferme des Essarts Saint-Paul-lès-Romans

Saint-Paul-lès-Romans

Marché des créateurs

Ferme des Essarts 705 chemin du Four à Chaux Saint-Paul-lès-Romans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-14 18:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Vente expo de céramiques, sculptures, carnets reliés, création de vêtements.

Trois univers pour un lieu rempli de magie.

Atelier sur réservation autour de la terre et du papier les 12 et 13 juillet.

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Ferme des Essarts 705 chemin du Four à Chaux Saint-Paul-lès-Romans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 68 82 49

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English :

Exhibition and sale of ceramics, sculptures, hand-bound notebooks, and clothing designs.

Three worlds come together in a place filled with magic.

Workshops on clay and paper (by reservation only) on July 12 and 13.

L’événement Marché des créateurs Saint-Paul-lès-Romans a été mis à jour le 2026-06-23 par Valence Romans Tourisme