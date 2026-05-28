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Saint Paul Gourmand Marché de producteurs locaux avenue des Pins Saint-Paul-lès-Romans

Saint Paul Gourmand Marché de producteurs locaux avenue des Pins Saint-Paul-lès-Romans samedi 5 septembre 2026.

Lieu : avenue des Pins

Adresse : Parc Saut Paul

Ville : 26750 Saint-Paul-lès-Romans

Département : Drôme

Début : samedi 5 septembre 2026

Fin : samedi 5 septembre 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Saint-Paul-lès-Romans

Saint Paul Gourmand Marché de producteurs locaux

avenue des Pins Parc Saut Paul Saint-Paul-lès-Romans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-05

La Maison du Lien de Romans-s-Isère organise un marché de producteurs locaux.
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avenue des Pins Parc Saut Paul Saint-Paul-lès-Romans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 36 22 71 44  la-maison-du-lien@outlook.fr

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English :

The Maison du Lien in Romans-s-Isère is organizing a market for local producers.

L’événement Saint Paul Gourmand Marché de producteurs locaux Saint-Paul-lès-Romans a été mis à jour le 2026-05-26 par Valence Romans Tourisme

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