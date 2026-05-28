Saint Paul Gourmand Marché de producteurs locaux avenue des Pins Saint-Paul-lès-Romans

Saint-Paul-lès-Romans

Saint Paul Gourmand Marché de producteurs locaux

avenue des Pins Parc Saut Paul Saint-Paul-lès-Romans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

La Maison du Lien de Romans-s-Isère organise un marché de producteurs locaux.

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avenue des Pins Parc Saut Paul Saint-Paul-lès-Romans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 36 22 71 44 la-maison-du-lien@outlook.fr

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English :

The Maison du Lien in Romans-s-Isère is organizing a market for local producers.

L’événement Saint Paul Gourmand Marché de producteurs locaux Saint-Paul-lès-Romans a été mis à jour le 2026-05-26 par Valence Romans Tourisme