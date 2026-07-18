BIG PARTY #1 BLIND TEST + KARAOKE GEANT Parc Saint Paul Saint-Paul-lès-Romans
vendredi 24 juillet 2026 · Parc Saint Paul · Saint-Paul-lès-Romans
Informations pratiques
Saint-Paul-lès-Romans
BIG PARTY #1 BLIND TEST + KARAOKE GEANT
Parc Saint Paul 21A Avenue des Pins Saint-Paul-lès-Romans Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Sortez vos agendas, échauffez vos cordes vocales et révisez vos classiques, car la soirée s’annonce légendaire. Blind Test Buzzer/Smartphone + Karaoké sur écran géant !
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Parc Saint Paul 21A Avenue des Pins Saint-Paul-lès-Romans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 02 10
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English :
Get out your diaries, warm up your vocal chords and brush up on your classics, because the evening promises to be legendary. Blind Test Buzzer/Smartphone + Karaoke on giant screen!
L’événement BIG PARTY #1 BLIND TEST + KARAOKE GEANT Saint-Paul-lès-Romans a été mis à jour le 2026-07-16 par Valence Romans Tourisme