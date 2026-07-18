BIG PARTY #1 BLIND TEST + KARAOKE GEANT Parc Saint Paul Saint-Paul-lès-Romans

Informations pratiques

Saint-Paul-lès-Romans

BIG PARTY #1 BLIND TEST + KARAOKE GEANT

Parc Saint Paul 21A Avenue des Pins Saint-Paul-lès-Romans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Sortez vos agendas, échauffez vos cordes vocales et révisez vos classiques, car la soirée s’annonce légendaire. Blind Test Buzzer/Smartphone + Karaoké sur écran géant !

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Parc Saint Paul 21A Avenue des Pins Saint-Paul-lès-Romans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 02 10

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English :

Get out your diaries, warm up your vocal chords and brush up on your classics, because the evening promises to be legendary. Blind Test Buzzer/Smartphone + Karaoke on giant screen!

L’événement BIG PARTY #1 BLIND TEST + KARAOKE GEANT Saint-Paul-lès-Romans a été mis à jour le 2026-07-16 par Valence Romans Tourisme