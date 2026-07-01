Jeux de mots à gogo, Bibliothèque Municipale, Saint-Paul-lès-Romans

Informations pratiques

Jeux de mots à gogo Samedi 3 octobre, 14h00 Bibliothèque Municipale Drôme

local limité à 50 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Pour les adultes et les jeunes à partir de 10 ans, après-midi jeux / jeux en équipe / quiz / défis puzzles / Ludo malle.

Bibliothèque Municipale 305 Chemin du Stade 26750 ST PAUL LES ROMANS Saint-Paul-lès-Romans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0475713890 https://www.facebook.com/bib.stpau

Biblis en folie 2026

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