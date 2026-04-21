Marché des créateurs Hall et salle Pierre Mendès-France Saintes
Marché des créateurs Hall et salle Pierre Mendès-France Saintes dimanche 3 mai 2026.
Saintes
Marché des créateurs
Hall et salle Pierre Mendès-France Cours Charles de Gaulle Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 08:00:00
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
✨ Le Marché des Créateurs à Saintes !
Venez découvrir des créations uniques et originales lors de notre Marché des Créateurs — une journée dédiée à l’artisanat, au talent local et à la passion des créateurs.
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Hall et salle Pierre Mendès-France Cours Charles de Gaulle Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 47 78 07 osemd17@gmail.com
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English :
? The Marché des Créateurs in Saintes!
Come and discover unique and original creations at our Marché des Créateurs? a day dedicated to craftsmanship, local talent and the passion of designers.
L’événement Marché des créateurs Saintes a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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