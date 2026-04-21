Marché des créateurs Hall et salle Pierre Mendès-France Saintes

Saintes

Marché des créateurs

Hall et salle Pierre Mendès-France Cours Charles de Gaulle Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 08:00:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

✨ Le Marché des Créateurs à Saintes !

Venez découvrir des créations uniques et originales lors de notre Marché des Créateurs — une journée dédiée à l’artisanat, au talent local et à la passion des créateurs.

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Hall et salle Pierre Mendès-France Cours Charles de Gaulle Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 47 78 07 osemd17@gmail.com

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English :

? The Marché des Créateurs in Saintes!

Come and discover unique and original creations at our Marché des Créateurs? a day dedicated to craftsmanship, local talent and the passion of designers.

L’événement Marché des créateurs Saintes a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge