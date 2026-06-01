Marché des créateurs SEMEAC Séméac

Séméac

Marché des créateurs

SEMEAC 48 rue du 8 mai Séméac Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Bienvenue au pied de la chaîne des Pyrénées dans cet hôtel atypique avec son petit parc faune et flore, son restaurant traditionnel, son bar à vin, ses salons aux belles tenues architecturales, ses chambres éco conçues pour votre bien-être…

Un hôtel écolo durable économique et traditionnel dans un esprit familial où la convivialité est la règle !

Aujourd’hui, plus de 20 artisans et créateurs vous attendent pour partager leurs créations !

Restauration et buvette sur place

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SEMEAC 48 rue du 8 mai Séméac 65600 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 36 22 30

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English :

Welcome to this atypical hotel at the foot of the Pyrenees, with its small wildlife park, traditional restaurant, wine bar, architecturally elegant lounges and eco-designed rooms for your well-being…

An eco-sustainable, economical and traditional hotel in a family atmosphere where conviviality is the rule!

Today, more than 20 artisans and creators are waiting to share their creations with you!

Catering and refreshments on site

L’événement Marché des créateurs Séméac a été mis à jour le 2026-05-28 par OT de Tarbes|CDT65