Informations pratiques

Mâlain

Marche des fiertés de l’Auxois 2026

Salle des fêtes et ses abords Mâlain Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 14:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Pour la première fois, le Collectif Paille’ttes en Auxois organise une Marche des Fiertés de l’Auxois qui aura lieu à l’esplanade la salle des fêtes de Mâlain le 11 juillet à partir de 14h.

Venez nombreux ! .

Salle des fêtes et ses abords Mâlain 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English : Marche des fiertés de l’Auxois 2026

L’événement Marche des fiertés de l’Auxois 2026 Mâlain a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Ouche et Montagne