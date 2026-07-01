Marche des fiertés de l’Auxois 2026 Mâlain
samedi 11 juillet 2026 · Mâlain
Informations pratiques
Mâlain
Marche des fiertés de l’Auxois 2026
Salle des fêtes et ses abords Mâlain Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Pour la première fois, le Collectif Paille’ttes en Auxois organise une Marche des Fiertés de l’Auxois qui aura lieu à l’esplanade la salle des fêtes de Mâlain le 11 juillet à partir de 14h.
Venez nombreux ! .
Salle des fêtes et ses abords Mâlain 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
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English : Marche des fiertés de l’Auxois 2026
L’événement Marche des fiertés de l’Auxois 2026 Mâlain a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Ouche et Montagne
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