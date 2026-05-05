Marché des « gentilles » sorcières à Saint-Arnoult, Salle polyvalente, Saint-Arnoult
Marché des « gentilles » sorcières à Saint-Arnoult, Salle polyvalente, Saint-Arnoult samedi 10 octobre 2026.
Marché des « gentilles » sorcières à Saint-Arnoult 10 et 11 octobre Salle polyvalente Loir-et-Cher
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T10:00:00+02:00 – 2026-10-10T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-11T10:00:00+02:00 – 2026-10-11T18:00:00+02:00
Bienvenue au marché des Gentilles Sorcières ! Marché des « gentilles » sorcières à Saint-Arnoult. Plongez dans un univers enchanté avec des ateliers et potions magiques, la présence de thérapeutes et médiums, ainsi que de talentueux artisans créateurs. Buvette et restauration sur place pour prolonger ce moment convivial et féerique.
Salle polyvalente 41800 Saint-Arnoult Saint-Arnoult 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 87 19 07 89 »}]
Bienvenue au marché des Gentilles Sorcières ! Marché des « gentilles » sorcières à Saint-Arnoult. Plongez dans un univers enchanté avec des ateliers et potions magiques, la présence de thérapeutes et mé Marché
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