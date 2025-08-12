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Marché des gourmands Pierreclos

Marché des gourmands Pierreclos vendredi 12 juin 2026.

Adresse : 65 Route de Tramayes

Ville : 71960 Pierreclos

Département : Saône-et-Loire

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Tarif :

Pierreclos

Marché des gourmands

65 Route de Tramayes Pierreclos Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

Marché des gourmands volailles, viandes, fruits et légumes, cookies, olives, fromages, pâtisseries orientales, poison.

Paëlla à emporter (sur réservation)
Buvette au profit de l’ASLP (Association Sports et Loisirs de Pierreclos)   .

65 Route de Tramayes Pierreclos 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 71 99  contact@remy-fortune.fr

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English : Marché des gourmands

L’événement Marché des gourmands Pierreclos a été mis à jour le 2026-05-18 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III

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