Marché des gourmands Pierreclos
Marché des gourmands Pierreclos vendredi 12 juin 2026.
Pierreclos
Marché des gourmands
65 Route de Tramayes Pierreclos Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Marché des gourmands volailles, viandes, fruits et légumes, cookies, olives, fromages, pâtisseries orientales, poison.
Paëlla à emporter (sur réservation)
Buvette au profit de l’ASLP (Association Sports et Loisirs de Pierreclos) .
65 Route de Tramayes Pierreclos 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 71 99 contact@remy-fortune.fr
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English : Marché des gourmands
L’événement Marché des gourmands Pierreclos a été mis à jour le 2026-05-18 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III
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