Pierreclos

Marché des gourmands

65 Route de Tramayes Pierreclos Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Marché des gourmands volailles, viandes, fruits et légumes, cookies, olives, fromages, pâtisseries orientales, poison.

Paëlla à emporter (sur réservation)

Buvette au profit de l’ASLP (Association Sports et Loisirs de Pierreclos) .

65 Route de Tramayes Pierreclos 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 71 99 contact@remy-fortune.fr

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English : Marché des gourmands

L’événement Marché des gourmands Pierreclos a été mis à jour le 2026-05-18 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III