Pierreclos plage Pierreclos
Pierreclos plage Pierreclos vendredi 3 juillet 2026.
Pierreclos
Pierreclos plage
Place du village Pierreclos Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 10:00:00
fin : 2026-07-04 03:00:00
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05
La place du village se transforme en plage le temps d’un week-end exceptionnel ! Préparez-vous à vivre 3 jours hors du temps, les pieds dans le sable, dans une ambiance festive, conviviale et ensoleillée.
Au programme
– Tournoi de Beach volley
– Une vraie plage éphémère en plein cœur du village
– Piscine pour se rafraîchir
– Activités pour les enfants
– Scène live avec DJ, chanteurs et danseurs brésiliens
– Ambiance festive et estivale du matin jusqu’à la nuit
Côté gourmand
– Bars à vins
– Bière fraîches
– Cocktail d’été
– Planches de tapas et braseros
Un week-end unique à ne pas manquer. Entre amis, en famille ou entre collègues, venez profiter d’un moment de détente, de fête et de soleil… sans quitter la région ! .
Place du village Pierreclos 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : Pierreclos plage
L’événement Pierreclos plage Pierreclos a été mis à jour le 2026-05-25 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III
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