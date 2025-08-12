Pierreclos

Pierreclos plage

Place du village Pierreclos Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 10:00:00

fin : 2026-07-04 03:00:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05

La place du village se transforme en plage le temps d’un week-end exceptionnel ! Préparez-vous à vivre 3 jours hors du temps, les pieds dans le sable, dans une ambiance festive, conviviale et ensoleillée.

Au programme

– Tournoi de Beach volley

– Une vraie plage éphémère en plein cœur du village

– Piscine pour se rafraîchir

– Activités pour les enfants

– Scène live avec DJ, chanteurs et danseurs brésiliens

– Ambiance festive et estivale du matin jusqu’à la nuit

Côté gourmand

– Bars à vins

– Bière fraîches

– Cocktail d’été

– Planches de tapas et braseros

Un week-end unique à ne pas manquer. Entre amis, en famille ou entre collègues, venez profiter d’un moment de détente, de fête et de soleil… sans quitter la région ! .

Place du village Pierreclos 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Pierreclos plage

L’événement Pierreclos plage Pierreclos a été mis à jour le 2026-05-25 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III