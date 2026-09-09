Marché des Métiers d’Art de Metz, Place des Charrons, Metz

Informations pratiques

Marché des Métiers d’Art de Metz 19 et 20 septembre Place des Charrons Moselle

Aucune condition de participation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Une trentaine d’artisans d’art exposent leurs dernières créations. De nombreux métiers sont représentés : céramiste, verrier, maroquinerie, forgeron, ébéniste, tourneur sur bois, passementier, sculpteur …

Place des Charrons Place des Charrons, 57000 Metz Metz 57000 Bellecroix Moselle Grand Est 06 31 29 19 06 https://www.courants-darts-metz.fr/ https://www.facebook.com/courantsdarts Place historique de Metz.

Située en plein cœur du secteur sauvegardé de Metz, la place des Charrons accueille régulièrement des événements culturels. Son cadre pavé et ses façades anciennes en font un lieu idéal pour découvrir les métiers d’art dans un décor patrimonial vivant. Facile d’accès

Une trentaine d’artisans d’art exposent leurs dernières créations. De nombreux métiers sont représentés : céramiste, verrier, maroquinerie, forgeron, ébéniste, tourneur sur bois, passementier, ……

©Hippolyte Bergamaschi