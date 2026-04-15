Gennes-Val-de-Loire

Marché des métiers d’art

Cunault Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 10:00:00

fin : 2026-05-17 19:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Le comité des fêtes de Trèves-Cunault vous invite à la 21e édition de son marché des métiers d’art.

Plus d’une cinquantaine d’exposants seront présents pour animer cette journée, en présentant leurs créations et, pour certains, en proposant des démonstrations de leur savoir-faire sur place.

De 11h à 16h30, une animation récréative sera dédiée aux enfants de 3 à 13 ans, avec un concours de dessin. Un tirage au sort à 17h permettra de désigner les deux gagnants.

Une tombola sera également organisée durant l’événement, avec de nombreux lots à gagner, offerts par certains des artisans exposants.

Comme chaque année, l’ambiance sera au rendez-vous avec la présence du duo Un air de famille (guitare-voix), qui proposera un répertoire de chansons françaises et anglophones aux accents de jazz manouche, mêlant texte et swing.

Par ailleurs, à partir de 17h, dans le cadre du Mai de l’orgue organisé par l’association des Amis de l’orgue de Cunault, le jeune organiste Célestin Manneville se produira en concert dans la Prieurale de Cunault. Entrée libre, participation au chapeau.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 17 mai 2026 de 10h à 19h. .

Cunault Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire

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English :

The Trèves-Cunault festival committee invites you to the 21st edition of its arts and crafts market.

L’événement Marché des métiers d’art Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2026-04-15 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME