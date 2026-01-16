Marché des Métiers de Savoir-Faire 5ème édition Moulin de la petite Veyssière Neuvic vendredi 7 août 2026.

Neuvic

Marché des Métiers de Savoir-Faire 5ème édition

Moulin de la petite Veyssière 819 route de la Veyssière Neuvic Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Le Moulin de la Veyssière vous emmène à la découverte des artisans d’art du Périgord ! Une vingtaine d’artisans et d’artisanes (bijoutier, vannier, verrier, ébéniste, peintre, etc.) seront présents pour vous faire partager leur savoir-faire.

Cette année, le concours de création aura pour thème Entre tradition et modernité .

Tout au long de la journée, le public votera pour son œuvre préférée.

Profitez de cette journée pour découvrir notre moulin, notre production artisanale et nos espaces touristiques musée, verger et aire de pique-nique.

Pour cette cinquième édition, une offre de restauration locale sera proposée le midi avec le Food Truck Panat by Louis Festa.

Banquet gourmand en soirée animé par June Souls.

Marché des métiers 10h-20h. Gratuit.

Banquet A partir de 19h.

Moulin de la Veyssière 05 53 82 03 07 .

Moulin de la petite Veyssière 819 route de la Veyssière Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 03 07

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English : Marché des Métiers de Savoir-Faire 5ème édition

L’événement Marché des Métiers de Savoir-Faire 5ème édition Neuvic a été mis à jour le 2026-06-05 par Vallée de l’Isle en Périgord