Marché des producteurs 3e édition Domaine des 3 Sources Nanteuil-la-Forêt

Marché des producteurs 3e édition

Domaine des 3 Sources 400 Rue de Bré Nanteuil-la-Forêt Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 11:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Tout public

Le Domaine des 3 Sources, à Nanteuil-la-Forêt, ouvre ses portes le samedi 25 et dimanche 26 avril à l’occasion de la 3e édition de son marché des Producteurs.

De nombreux artisans et producteurs locaux seront présents sur place.

Un foodtruck assurera le service restauration tout au long de la journée. .

Domaine des 3 Sources 400 Rue de Bré Nanteuil-la-Forêt 51480 Marne Grand Est +33 7 66 98 33 34

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English : Marché des producteurs 3e édition

L’événement Marché des producteurs 3e édition Nanteuil-la-Forêt a été mis à jour le 2026-03-26 par ADT de la Marne