Marché des producteurs bio et locaux à Pierrefeu-du-Var Rond-point des Harkis Pierrefeu-du-Var

Pierrefeu-du-Var

Marché des producteurs bio et locaux à Pierrefeu-du-Var

Rond-point des Harkis Marché bio Pierrefeu-du-Var Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-05-14 18:00:00

fin : 2026-09-10 23:30:00

Date(s) :

2026-05-14

Marché réunissant des producteurs locaux d’une agriculture biologique ou raisonnée, des maraîchers, des artisans…avec animation. Objectif zéro déchet Merci de prendre avec vous des sacs réutilisables ou autres contenants.

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Rond-point des Harkis Marché bio Pierrefeu-du-Var 83390 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 22 79 77 49 pierrefeu.terresdepartage@gmail.com

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English : Organic and local farmers’ market in Pierrefeu-du-Var

Market bringing together local producers from organic or sustainable agriculture, market gardeners, craftsmen… with entertainment. Zero waste objective: Please take reusable bags or other containers with you.

L’événement Marché des producteurs bio et locaux à Pierrefeu-du-Var Pierrefeu-du-Var a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var