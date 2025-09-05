Marché des producteurs bio et locaux à Pierrefeu-du-Var Rond-point des Harkis Pierrefeu-du-Var
Marché des producteurs bio et locaux à Pierrefeu-du-Var Rond-point des Harkis Pierrefeu-du-Var jeudi 14 mai 2026.
Pierrefeu-du-Var
Marché des producteurs bio et locaux à Pierrefeu-du-Var
Rond-point des Harkis Marché bio Pierrefeu-du-Var Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-05-14 18:00:00
fin : 2026-09-10 23:30:00
Date(s) :
2026-05-14
Marché réunissant des producteurs locaux d’une agriculture biologique ou raisonnée, des maraîchers, des artisans…avec animation. Objectif zéro déchet Merci de prendre avec vous des sacs réutilisables ou autres contenants.
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Rond-point des Harkis Marché bio Pierrefeu-du-Var 83390 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 22 79 77 49 pierrefeu.terresdepartage@gmail.com
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English : Organic and local farmers’ market in Pierrefeu-du-Var
Market bringing together local producers from organic or sustainable agriculture, market gardeners, craftsmen… with entertainment. Zero waste objective: Please take reusable bags or other containers with you.
L’événement Marché des producteurs bio et locaux à Pierrefeu-du-Var Pierrefeu-du-Var a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var
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