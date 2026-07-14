Marché des Producteurs de Pays à Tonneins Tonneins
mercredi 22 juillet 2026 · Tonneins
Informations pratiques
Tonneins
Marché des Producteurs de Pays à Tonneins
Place Jean Jaurès Tonneins Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 19:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Les Producteurs de Pays vous permettront de profiter d’un repas festif.
Le principe est simple, vous choisissez selon votre envie chez différents producteurs et ainsi vous composez votre repas.
Le principe est simple, vous choisissez selon votre envie chez différents producteurs et ainsi vous composez votre repas.
– Restauration sur place ou à emporter.
– Pensez à emmener vos couverts !
Soirée Karaoké .
Place Jean Jaurès Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 79 83 18
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English : Marché des Producteurs de Pays à Tonneins
The Producteurs de Pays will allow you to enjoy a festive meal.
The principle is simple, you choose according to your desire in different producers and so you compose your meal.
L’événement Marché des Producteurs de Pays à Tonneins Tonneins a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Val de Garonne
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