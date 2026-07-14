Soirée Jazz Swing au Balcon des Dames Balon des Dames Côté Garonne Tonneins

Informations pratiques

Tonneins

Soirée Jazz Swing au Balcon des Dames

Balon des Dames Côté Garonne 36 cours de l’YZER Tonneins Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 20:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Soirée musicale sur le thème « Jazz Swing » au Balcon des Dames. Venez célébrer le 14 juillet en musique !

Soirée musicale sur le thème « Jazz Swing » au Balcon des Dames. Venez célébrer le 14 juillet en musique ! .

Balon des Dames Côté Garonne 36 cours de l’YZER Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 08 08 20

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English : Soirée Jazz Swing au Balcon des Dames

A « Jazz Swing » themed music night at the Balcon des Dames. Come celebrate July 14 with music!

L’événement Soirée Jazz Swing au Balcon des Dames Tonneins a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Val de Garonne