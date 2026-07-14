Soirée Jazz Swing au Balcon des Dames Balon des Dames Côté Garonne Tonneins
mardi 14 juillet 2026 · Balon des Dames Côté Garonne · Tonneins
Informations pratiques
Tonneins
Soirée Jazz Swing au Balcon des Dames
Balon des Dames Côté Garonne 36 cours de l’YZER Tonneins Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 20:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Soirée musicale sur le thème « Jazz Swing » au Balcon des Dames. Venez célébrer le 14 juillet en musique !
Soirée musicale sur le thème « Jazz Swing » au Balcon des Dames. Venez célébrer le 14 juillet en musique ! .
Balon des Dames Côté Garonne 36 cours de l’YZER Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 08 08 20
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English : Soirée Jazz Swing au Balcon des Dames
A « Jazz Swing » themed music night at the Balcon des Dames. Come celebrate July 14 with music!
L’événement Soirée Jazz Swing au Balcon des Dames Tonneins a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Val de Garonne
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