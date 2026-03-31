MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS Caunes-Minervois
dimanche 4 octobre 2026 · Caunes-Minervois
Informations pratiques
Caunes-Minervois
MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS
Caunes-Minervois Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 09:00:00
fin : 2026-10-04 17:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Venez à la rencontre des producteurs audois et partagez leur passion et savoir-faire.
Assiettes fermières.
100% fermier
Nos Marchés de Producteurs de Pays garantissent des produits en direct, du producteur au
consommateur, avec en prime, la convivialité et l’échange.
100% local
Réservés exclusivement aux producteurs fermiers ou artisans, nos Marchés de Producteurs de Pays valorisent pleinement le territoire audois.
A cette occasion vous découvrirez une large gamme de produits viticoles et agricoles (vin, miel, fromage, charcuteries, légumes…) Un marché proposé par l’association Bienvenue à la Ferme, la Ville de Carcassonne et la Chambre d’Agriculture de l’Aude.
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Caunes-Minervois 11160 Aude Occitanie +33 4 68 78 00 28
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English :
Come and meet local producers and share their passion and know-how.
Farmhouse platters.
100% farmhouse
Our Marchés de Producteurs de Pays guarantee direct produce, from producer to consumer
from producer to consumer, with the added bonus of conviviality and exchange.
100% local
Reserved exclusively for farm producers and artisans, our Marchés de Producteurs de Pays markets promote the Aude region.
On this occasion, you’ll discover a wide range of wine and agricultural products (wine, honey, cheese, charcuterie, vegetables, etc.) A market proposed by the Bienvenue à la Ferme association, the City of Carcassonne and the Aude Chamber of Agriculture.
L’événement MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS Caunes-Minervois a été mis à jour le 2026-03-31 par
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