Informations pratiques

Caunes-Minervois

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS

Caunes-Minervois Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 09:00:00

fin : 2026-10-04 17:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Venez à la rencontre des producteurs audois et partagez leur passion et savoir-faire.

Assiettes fermières.

100% fermier

Nos Marchés de Producteurs de Pays garantissent des produits en direct, du producteur au

consommateur, avec en prime, la convivialité et l’échange.

100% local

Réservés exclusivement aux producteurs fermiers ou artisans, nos Marchés de Producteurs de Pays valorisent pleinement le territoire audois.

A cette occasion vous découvrirez une large gamme de produits viticoles et agricoles (vin, miel, fromage, charcuteries, légumes…) Un marché proposé par l’association Bienvenue à la Ferme, la Ville de Carcassonne et la Chambre d’Agriculture de l’Aude.

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Caunes-Minervois 11160 Aude Occitanie +33 4 68 78 00 28

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and meet local producers and share their passion and know-how.

Farmhouse platters.

100% farmhouse

Our Marchés de Producteurs de Pays guarantee direct produce, from producer to consumer

from producer to consumer, with the added bonus of conviviality and exchange.

100% local

Reserved exclusively for farm producers and artisans, our Marchés de Producteurs de Pays markets promote the Aude region.

On this occasion, you’ll discover a wide range of wine and agricultural products (wine, honey, cheese, charcuterie, vegetables, etc.) A market proposed by the Bienvenue à la Ferme association, the City of Carcassonne and the Aude Chamber of Agriculture.

L’événement MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS Caunes-Minervois a été mis à jour le 2026-03-31 par