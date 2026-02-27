Marché des producteurs de pays Espace plein air Salle des Ponts Jumeaux Mourenx
Marché des producteurs de pays Espace plein air Salle des Ponts Jumeaux Mourenx jeudi 16 juillet 2026.
Marché des producteurs de pays
Espace plein air Salle des Ponts Jumeaux Chemin du stade Mourenx Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Organisé par la CCLO.
Découvrez les producteurs, composez votre assiette, et installez-vous pour déguster leurs produits en musique. .
Espace plein air Salle des Ponts Jumeaux Chemin du stade Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 12 30 40
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché des producteurs de pays
L’événement Marché des producteurs de pays Mourenx a été mis à jour le 2026-02-25 par OT Coeur de Béarn