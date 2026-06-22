Saint-Lon-les-Mines

Marché des producteurs de Pays

30 Route de la Payolle Saint-Lon-les-Mines Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Le Marché de Producteurs de Pays fait son retour à Saint-Lon-les-Mines ! Rendez-vous le 7 août pour une soirée gourmande et conviviale à la rencontre des producteurs locaux. Composez votre repas, dégustez les spécialités du terroir et profitez d’un moment de partage en famille ou entre amis.

Le Marché de Producteurs de Pays fait son retour à Saint-Lon-les-Mines ! Rendez-vous le 7 août pour une soirée gourmande et conviviale à la rencontre des producteurs locaux. Composez votre repas, dégustez les spécialités du terroir et profitez d’un moment de partage en famille ou entre amis. Ambiance musicale assurée. .

30 Route de la Payolle Saint-Lon-les-Mines 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 80 53

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English : Marché des producteurs de Pays

The Local Farmers’ Market is back in Saint-Lon-les-Mines! Join us on August 7 for a delicious and friendly evening to meet local producers. Put together your own meal, sample local specialties, and enjoy a moment of togetherness with family or friends.

L’événement Marché des producteurs de Pays Saint-Lon-les-Mines a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Pays d’Orthe et Arrigans