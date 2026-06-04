Marché des Producteurs de Pays Place de la Briance Solignac
Marché des Producteurs de Pays Place de la Briance Solignac vendredi 3 juillet 2026.
Solignac
Marché des Producteurs de Pays
Place de la Briance Chemin des Fossés Solignac Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-17 2026-07-31 2026-08-14 2026-08-28
À Solignac, profitez du Marché des Producteurs de Pays et partez à la rencontre de producteurs locaux passionnés. Garants d’un savoir-faire authentique, ils proposent des produits fermiers, locaux et de saison dans le respect d’une charte de qualité. L’occasion idéale de découvrir les saveurs du territoire, d’échanger directement avec ceux qui les produisent et de composer un repas aux couleurs du terroir. Des animations musicales viendront accompagner ce marché festif.
Programme des animations musicales
03 juillet La Batucadesque
17 juillet Zumba-Pound EPGV
31 juillet Chakrazik
14 août Aurelia
28 août Tornarem et bal trad .
Place de la Briance Chemin des Fossés Solignac 87110 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 50 09
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English : Marché des Producteurs de Pays
L’événement Marché des Producteurs de Pays Solignac a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Limoges Métropole