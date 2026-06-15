Marché des Producteurs de Pays Val de Louyre et Caudeau
Marché des Producteurs de Pays Val de Louyre et Caudeau lundi 15 juin 2026.
Val de Louyre et Caudeau
Marché des Producteurs de Pays
Rue de la république Val de Louyre et Caudeau Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15 08:30:00
fin : 2026-08-10 13:00:00
Date(s) :
2026-06-15 2026-06-22 2026-06-29 2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24
Les lundis matin du 15 juin au 24 août 2026, rue de la République à Sainte-Alvère.
Dans le prolongement du marché hebdomadaire, retrouvez les Producteurs de Pays et profitez de produits de saison, locaux, en direct du producteur.
Les lundis matin du 15 juin au 24 août 2026, rue de la République à Sainte-Alvère.
Dans le prolongement du marché hebdomadaire, retrouvez les Producteurs de Pays et profitez de produits de saison, locaux, en direct du producteur. .
Rue de la république Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 55 80
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English : Marché des Producteurs de Pays
Monday mornings from 16 June to 25 August, rue de la République, Sainte-Alvère.
As an extension of the weekly market, meet the Producteurs de Pays and enjoy seasonal, local produce direct from the producer.
L’événement Marché des Producteurs de Pays Val de Louyre et Caudeau a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
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