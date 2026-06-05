Été Actif tir à l’arc Val de Louyre et Caudeau vendredi 31 juillet 2026.

Val de Louyre et Caudeau

Été Actif tir à l’arc

Parking du Stade Val de Louyre et Caudeau Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 10:00:00

fin : 2026-07-31 11:00:00

Date(s) :

2026-07-31

L’Été Actif est un dispositif d’animation organisé par le Conseil Départemental de la Dordogne en partenariat avec le Grand Périgueux visant à proposer avec ambition du sport pour tous et partout en Dordogne.

En 2026, une riche programmation se présente à vous sur le Grand Périgueux que vous soyez seul, entre amis ou en famille, c’est l’occasion de bénéficier d’une offre diversifiée d’activités physiques, sportives mais aussi culturelles et de loisirs de pleine nature.

Le tir à l’arc est un sport de précision et de concentration, alors n’hésitez pas à découvrir les sensations qu’il procure ! Animation ludique, un bon moment en perspective ! Encadrement par un professionnel diplômé. À partir de 8 ans. .

Parking du Stade Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 10 63

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English : Été Actif tir à l’arc

L’événement Été Actif tir à l’arc Val de Louyre et Caudeau a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux