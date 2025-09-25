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Marché des producteurs Domaine Champagne Lacroix Domaine Champagne Lacroix Châtillon-sur-Marne

Marché des producteurs Domaine Champagne Lacroix Domaine Champagne Lacroix Châtillon-sur-Marne samedi 6 juin 2026.

Lieu : Domaine Champagne Lacroix

Adresse : 4 Rue des Genêts

Ville : 51700 Châtillon-sur-Marne

Département : Marne

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Entrée libre

Châtillon-sur-Marne

Marché des producteurs Domaine Champagne Lacroix

Domaine Champagne Lacroix 4 Rue des Genêts Châtillon-sur-Marne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 16:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Tout public
Une journée gourmande et conviviale au cœur de la Vallée de la Marne.

Le samedi 6 juin 2026, le domaine Champagne Lacroix ouvre ses portes pour une 1ère édition de son Marché des Producteurs.
Situé à Montigny-sous-Châtillon, cet événement accueillera visiteurs, amateurs de gastronomie et passionnés de vin de 10h00 à 16h00 dans une ambiance familiale et authentique.

Au programme

• Visites des caves et du vignoble Lacroix
• Dégustation de Champagne
• Rencontre avec des producteurs de vins et producteurs de spécialités locales
• Restauration sur réservation (panier repas Champenois à 25€ par personne).
• Parking gratuit   .

Domaine Champagne Lacroix 4 Rue des Genêts Châtillon-sur-Marne 51700 Marne Grand Est  

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English : Marché des producteurs Domaine Champagne Lacroix

L’événement Marché des producteurs Domaine Champagne Lacroix Châtillon-sur-Marne a été mis à jour le 2026-05-12 par ADT de la Marne

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