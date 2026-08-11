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AGENDA · Euville

Marché des producteurs et artisans locaux Euville

samedi 19 septembre 2026 · Euville

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Ville
55200 Euville
Département
Meuse
Tarif
0 Gratuit

Euville

Marché des producteurs et artisans locaux

Euville Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

La Grande Carrière d’Euville recherche des producteurs et artisans.Tout public
0  .

Euville 55200 Meuse Grand Est +33 7 66 42 58 24  lescarrieresdeuville@euville.fr

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English :

La Grande Carri%E8re d’Euville is looking for producers and artisans.

L’événement Marché des producteurs et artisans locaux Euville a été mis à jour le 2026-08-11 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS

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