Informations pratiques

Euville

Marché des producteurs et artisans locaux

Euville Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

La Grande Carrière d’Euville recherche des producteurs et artisans.Tout public

0 .

Euville 55200 Meuse Grand Est +33 7 66 42 58 24 lescarrieresdeuville@euville.fr

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English :

La Grande Carri%E8re d’Euville is looking for producers and artisans.

L’événement Marché des producteurs et artisans locaux Euville a été mis à jour le 2026-08-11 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS