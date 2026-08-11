AGENDA · Euville
Marché des producteurs et artisans locaux Euville
samedi 19 septembre 2026 · Euville
Informations pratiques
Euville
Marché des producteurs et artisans locaux
Euville Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
La Grande Carrière d’Euville recherche des producteurs et artisans.Tout public
0 .
Euville 55200 Meuse Grand Est +33 7 66 42 58 24 lescarrieresdeuville@euville.fr
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English :
La Grande Carri%E8re d’Euville is looking for producers and artisans.
L’événement Marché des producteurs et artisans locaux Euville a été mis à jour le 2026-08-11 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS