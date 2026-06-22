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Marché des producteurs et créateurs locaux Champ de foire Arfeuilles

Marché des producteurs et créateurs locaux Champ de foire Arfeuilles samedi 18 juillet 2026.

Lieu
Champ de foire
Adresse
Avenue Laclôtre
Ville
03120 Arfeuilles
Département
Allier
Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Tarif

Arfeuilles

Marché des producteurs et créateurs locaux

Champ de foire Avenue Laclôtre Arfeuilles Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 16:00:00
fin : 2026-07-18 22:00:00

Date(s) :
2026-07-18

Vente de produits locaux alimentaires et artisanaux
Pour se désaltérer et se restaurer une buvette et 2 food trucks
  .

Champ de foire Avenue Laclôtre Arfeuilles 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes   animation.arfeuilles@gmail.com

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English :

Sale of local products: food and crafts
For refreshments and meals, there is a snack bar and two food trucks

L’événement Marché des producteurs et créateurs locaux Arfeuilles a été mis à jour le 2026-06-22 par Vichy Destinations

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