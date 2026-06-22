Marché des producteurs et créateurs locaux Champ de foire Arfeuilles
Marché des producteurs et créateurs locaux Champ de foire Arfeuilles samedi 18 juillet 2026.
Arfeuilles
Marché des producteurs et créateurs locaux
Champ de foire Avenue Laclôtre Arfeuilles Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 16:00:00
fin : 2026-07-18 22:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Vente de produits locaux alimentaires et artisanaux
Pour se désaltérer et se restaurer une buvette et 2 food trucks
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Champ de foire Avenue Laclôtre Arfeuilles 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes animation.arfeuilles@gmail.com
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English :
Sale of local products: food and crafts
For refreshments and meals, there is a snack bar and two food trucks
L’événement Marché des producteurs et créateurs locaux Arfeuilles a été mis à jour le 2026-06-22 par Vichy Destinations