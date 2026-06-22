Marché des producteurs et créateurs locaux Champ de foire Arfeuilles samedi 18 juillet 2026.

Arfeuilles

Marché des producteurs et créateurs locaux

Champ de foire Avenue Laclôtre Arfeuilles Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 16:00:00

fin : 2026-07-18 22:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Vente de produits locaux alimentaires et artisanaux

Pour se désaltérer et se restaurer une buvette et 2 food trucks

.

Champ de foire Avenue Laclôtre Arfeuilles 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes animation.arfeuilles@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sale of local products: food and crafts

For refreshments and meals, there is a snack bar and two food trucks

L’événement Marché des producteurs et créateurs locaux Arfeuilles a été mis à jour le 2026-06-22 par Vichy Destinations