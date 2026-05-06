Marché des producteurs Moncontour Moncontour
Marché des producteurs Moncontour Moncontour mercredi 5 août 2026.
Moncontour
Marché des producteurs Moncontour
Moncontour Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 18:00:00
fin : 2026-08-05 23:00:00
Date(s) :
2026-08-05
C’est l’occasion pour le consommateur de venir à la rencontre des producteurs locaux et de goûter de nouveaux produits.
Prendre le temps de faire un tour de marché, puis de penser son dîner et enfin de profiter des barbecues mis en place pour passer un agréable moment à côté de Monsieur PERSONNE que l’on ne reverra peut-être au hasard d’une ballade, idée originale pour recréer un lien social. .
Moncontour 86330 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 22 22
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English : Marché des producteurs Moncontour
L’événement Marché des producteurs Moncontour Moncontour a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme du Pays Loudunais
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