MARCHE DES PRODUCTEURS parking du rond-point Sarp
mercredi 5 août 2026 · parking du rond-point · Sarp
Informations pratiques
Sarp
MARCHE DES PRODUCTEURS
parking du rond-point SARP Sarp Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 17:00:00
fin : 2026-08-05 20:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Venez rencontrer les producteurs locaux et partager un agréable moment !
Le marché est décalé ce mois-ci… ce sera le premier mercredi ;)
Stand de convivialité, avec boissons et restauration préparées principalement grâce aux produits des producteurs.
Présence de l’association Rebelote65 qui propose des jeux pour petits et grands !
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parking du rond-point SARP Sarp 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 88 61 31 97
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English :
Come meet local farmers and enjoy a pleasant time!
The market has been rescheduled this month… it will be held on the first Wednesday ;)
There will be a social area with drinks and food prepared mainly using the farmers’ produce.
The Rebelote65 association will be there, offering games for all ages!
L’événement MARCHE DES PRODUCTEURS Sarp a été mis à jour le 2026-07-26 par OT de Neste-Barousse|CDT65
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