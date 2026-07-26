Informations pratiques

Sarp

MARCHE DES PRODUCTEURS

parking du rond-point SARP Sarp Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 17:00:00

fin : 2026-08-05 20:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Venez rencontrer les producteurs locaux et partager un agréable moment !

Le marché est décalé ce mois-ci… ce sera le premier mercredi ;)

Stand de convivialité, avec boissons et restauration préparées principalement grâce aux produits des producteurs.

Présence de l’association Rebelote65 qui propose des jeux pour petits et grands !

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parking du rond-point SARP Sarp 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 88 61 31 97

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English :

Come meet local farmers and enjoy a pleasant time!

The market has been rescheduled this month… it will be held on the first Wednesday ;)

There will be a social area with drinks and food prepared mainly using the farmers’ produce.

The Rebelote65 association will be there, offering games for all ages!

L’événement MARCHE DES PRODUCTEURS Sarp a été mis à jour le 2026-07-26 par OT de Neste-Barousse|CDT65