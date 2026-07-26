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MARCHE DES PRODUCTEURS parking du rond-point Sarp

mercredi 5 août 2026 · parking du rond-point · Sarp

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
parking du rond-point
Adresse
SARP
Ville
65370 Sarp
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Sarp

MARCHE DES PRODUCTEURS

parking du rond-point SARP Sarp Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 17:00:00
fin : 2026-08-05 20:00:00

Date(s) :
2026-08-05

Venez rencontrer les producteurs locaux et partager un agréable moment !
Le marché est décalé ce mois-ci… ce sera le premier mercredi ;)
Stand de convivialité, avec boissons et restauration préparées principalement grâce aux produits des producteurs.

Présence de l’association Rebelote65 qui propose des jeux pour petits et grands !
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parking du rond-point SARP Sarp 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 88 61 31 97 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come meet local farmers and enjoy a pleasant time!
The market has been rescheduled this month… it will be held on the first Wednesday ;)
There will be a social area with drinks and food prepared mainly using the farmers’ produce.

The Rebelote65 association will be there, offering games for all ages!

L’événement MARCHE DES PRODUCTEURS Sarp a été mis à jour le 2026-07-26 par OT de Neste-Barousse|CDT65

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