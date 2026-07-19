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AGENDA · Vielle-Aure

Marché des producteurs Sous la halle Vielle-Aure

mardi 21 juillet 2026 · Sous la halle · Vielle-Aure

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Sous la halle
Adresse
Place de la Fontaine
Ville
65170 Vielle-Aure
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Vielle-Aure

Marché des producteurs

Sous la halle Place de la Fontaine Vielle-Aure Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 09:00:00
fin : 2026-07-21 12:00:00

Date(s) :
2026-07-21

Tous les mardis matin:
Sous la halle, venez à la rencontre des producteurs locaux.
  .

Sous la halle Place de la Fontaine Vielle-Aure 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 58 93 

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English :

Every Tuesday morning:
Under the hall, come and meet the local producers.

L’événement Marché des producteurs Vielle-Aure a été mis à jour le 2026-07-14 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65

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