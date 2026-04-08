Spectacle musical de l’ARCAL: La Traviata de Verdi Sous la halle Vielle-Aure
Spectacle musical de l’ARCAL: La Traviata de Verdi Sous la halle Vielle-Aure dimanche 19 juillet 2026.
Vielle-Aure
Spectacle musical de l’ARCAL: La Traviata de Verdi
Sous la halle Place de la Fontaine Vielle-Aure Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Libre participation .
Sous la halle Place de la Fontaine Vielle-Aure 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 00 vielle-aure@pyrenees2vallees.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Spectacle musical de l’ARCAL: La Traviata de Verdi Vielle-Aure a été mis à jour le 2026-04-08 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65
À voir aussi à Vielle-Aure (Hautes-Pyrénées)
- Self défense des séniors VIELLE-AURE Vielle-Aure 29 avril 2026
- Feu de la Saint Jean sous la Halle Vielle-Aure 27 juin 2026
- Vide Grenier VIELLE-AURE Vielle-Aure 5 juillet 2026
- Matinée pêche à la base de loisirs d’Agos Vielle-Aure 9 juillet 2026
- Matinée pêche à la base de loisirs d’Agos Vielle-Aure 16 juillet 2026