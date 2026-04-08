Spectacle musical de l’ARCAL: La Traviata de Verdi Sous la halle Vielle-Aure

Vielle-Aure

Spectacle musical de l’ARCAL: La Traviata de Verdi

Sous la halle Place de la Fontaine Vielle-Aure Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Libre participation .

Sous la halle Place de la Fontaine Vielle-Aure 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 00 vielle-aure@pyrenees2vallees.com

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English :

L’événement Spectacle musical de l’ARCAL: La Traviata de Verdi Vielle-Aure a été mis à jour le 2026-04-08 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65