Matinée pêche

à la base de loisirs d’Agos VIELLE-AURE Vielle-Aure Hautes-Pyrénées

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 08:00:00

fin : 2026-07-09 12:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Concours de pêche ouvert à tous.

Permis de pêche obligatoire.

Inscription sur place 15€. enfant de 12 ans 5 € .

à la base de loisirs d’Agos VIELLE-AURE Vielle-Aure 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 00 vielle-aure@pyrenees2vallees.com

English :

Fishing contest open to all.

