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Vide Grenier VIELLE-AURE Vielle-Aure

Vide Grenier VIELLE-AURE Vielle-Aure dimanche 5 juillet 2026.

Lieu : VIELLE-AURE

Adresse : Rue du pont/ La poste/ les allées

Ville : 65170 Vielle-Aure

Département : Hautes-Pyrénées

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Vielle-Aure

Vide Grenier

VIELLE-AURE Rue du pont/ La poste/ les allées Vielle-Aure Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 09:00:00
fin : 2026-07-05 18:30:00

Date(s) :
2026-07-05

Le Comité des Fêtes de Vielle-Aure organise une journée de partage autour d’un vide grenier
Buvette et grillades sur place   .

VIELLE-AURE Rue du pont/ La poste/ les allées Vielle-Aure 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 40 34 05 63 

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English :

The Comité des Fêtes de Vielle-Aure organizes a day of sharing around a garage sale

L’événement Vide Grenier Vielle-Aure a été mis à jour le 2026-04-08 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65

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