Vide Grenier VIELLE-AURE Vielle-Aure
Vide Grenier VIELLE-AURE Vielle-Aure dimanche 5 juillet 2026.
Vielle-Aure
Vide Grenier
VIELLE-AURE Rue du pont/ La poste/ les allées Vielle-Aure Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 09:00:00
fin : 2026-07-05 18:30:00
Date(s) :
2026-07-05
Le Comité des Fêtes de Vielle-Aure organise une journée de partage autour d’un vide grenier
Buvette et grillades sur place .
VIELLE-AURE Rue du pont/ La poste/ les allées Vielle-Aure 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 40 34 05 63
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Comité des Fêtes de Vielle-Aure organizes a day of sharing around a garage sale
L’événement Vide Grenier Vielle-Aure a été mis à jour le 2026-04-08 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65
À voir aussi à Vielle-Aure (Hautes-Pyrénées)
- Self défense des séniors VIELLE-AURE Vielle-Aure 29 avril 2026
- Feu de la Saint Jean sous la Halle Vielle-Aure 27 juin 2026
- Matinée pêche à la base de loisirs d’Agos Vielle-Aure 9 juillet 2026
- Matinée pêche à la base de loisirs d’Agos Vielle-Aure 16 juillet 2026
- Spectacle musical de l’ARCAL: La Traviata de Verdi Sous la halle Vielle-Aure 19 juillet 2026