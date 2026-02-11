Matinée pêche à la base de loisirs d’Agos Vielle-Aure
Matinée pêche à la base de loisirs d’Agos Vielle-Aure jeudi 16 juillet 2026.
à la base de loisirs d'Agos VIELLE-AURE Vielle-Aure Hautes-Pyrénées
Début : 2026-07-16 08:00:00
fin : 2026-07-16 12:00:00
2026-07-16
Concours de pêche ouvert à tous.
Permis de pêche obligatoire.
Inscription sur place 15€. enfant de 12 ans 5 € .
à la base de loisirs d’Agos VIELLE-AURE Vielle-Aure 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 00 vielle-aure@pyrenees2vallees.com
English :
Fishing contest open to all.
L’événement Matinée pêche Vielle-Aure a été mis à jour le 2026-02-11 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65