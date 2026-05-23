Diffusion Finale du TOP14 VIELLE-AURE Vielle-Aure
Diffusion Finale du TOP14 VIELLE-AURE Vielle-Aure samedi 27 juin 2026.
Vielle-Aure
Diffusion Finale du TOP14
VIELLE-AURE Halle Vielle-Aure Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Buvette et grillade
21h10 Diffusion du match
Entrée gratuite .
VIELLE-AURE Halle Vielle-Aure 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 03 30 17 55
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English :
Refreshment bar and barbecue
9.10pm: Match broadcast
L’événement Diffusion Finale du TOP14 Vielle-Aure a été mis à jour le 2026-05-23 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65
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