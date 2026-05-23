Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Diffusion Finale du TOP14 VIELLE-AURE Vielle-Aure

Diffusion Finale du TOP14 VIELLE-AURE Vielle-Aure samedi 27 juin 2026.

Lieu : VIELLE-AURE

Adresse : Halle

Ville : 65170 Vielle-Aure

Département : Hautes-Pyrénées

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Vielle-Aure

Diffusion Finale du TOP14

VIELLE-AURE Halle Vielle-Aure Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:30:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Buvette et grillade
21h10 Diffusion du match
Entrée gratuite   .

VIELLE-AURE Halle Vielle-Aure 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 03 30 17 55 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Refreshment bar and barbecue
9.10pm: Match broadcast

L’événement Diffusion Finale du TOP14 Vielle-Aure a été mis à jour le 2026-05-23 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65

À voir aussi à Vielle-Aure (Hautes-Pyrénées)