Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Feu de la Saint Jean sous la Halle Vielle-Aure

Feu de la Saint Jean sous la Halle Vielle-Aure samedi 27 juin 2026.

Lieu : sous la Halle

Adresse : VIELLE-AURE

Ville : 65170 Vielle-Aure

Département : Hautes-Pyrénées

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif :

Vielle-Aure

Feu de la Saint Jean

sous la Halle VIELLE-AURE Vielle-Aure Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

  .

sous la Halle VIELLE-AURE Vielle-Aure 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 92 64 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Feu de la Saint Jean Vielle-Aure a été mis à jour le 2026-04-08 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65

À voir aussi à Vielle-Aure (Hautes-Pyrénées)