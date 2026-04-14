Marché des producteurs, visite du moulin, vente de pain de campagne, Nalliers 85370,, Villars-le-Pautel

Marché des producteurs, visite du moulin, vente de pain de campagne Dimanche 28 juin, 09h00 Nalliers 85370, Haute-Saône

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T09:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T09:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Nalliers 85370, Champ de la truie Villars-le-Pautel 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Vente de pain de campagne cuit au feu de bois, petit marché des producteurs et visite du moulin du champ de la truie.