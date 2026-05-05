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Vill’Art exposition d’art Villars-le-Pautel

Vill’Art exposition d’art Villars-le-Pautel dimanche 14 juin 2026.

Adresse : Salle des Fêtes

Ville : 70500 Villars-le-Pautel

Département : Haute-Saône

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Villars-le-Pautel

Vill’Art exposition d’art

Salle des Fêtes Villars-le-Pautel Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 10:00:00
fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :
2026-06-14

Rendez-vous à la salle des Fêtes pour découvrir une exposition d’arts d’artistes locaux débutants ou expérimentés.
Organisé par l’association La Villaroise.
Inscription exposants avant le 24/05.   .

Salle des Fêtes Villars-le-Pautel 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 06 93 85 

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English : Vill’Art exposition d’art

L’événement Vill’Art exposition d’art Villars-le-Pautel a été mis à jour le 2026-05-05 par JUSSEY TOURISME

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