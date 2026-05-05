Villars-le-Pautel

Vill’Art exposition d’art

Salle des Fêtes Villars-le-Pautel Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Rendez-vous à la salle des Fêtes pour découvrir une exposition d’arts d’artistes locaux débutants ou expérimentés.

Organisé par l’association La Villaroise.

Inscription exposants avant le 24/05. .

Salle des Fêtes Villars-le-Pautel 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 06 93 85

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English : Vill’Art exposition d’art

L’événement Vill’Art exposition d’art Villars-le-Pautel a été mis à jour le 2026-05-05 par JUSSEY TOURISME