Vill’Art exposition d’art Villars-le-Pautel
Vill’Art exposition d’art Villars-le-Pautel dimanche 14 juin 2026.
Villars-le-Pautel
Vill’Art exposition d’art
Salle des Fêtes Villars-le-Pautel Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 10:00:00
fin : 2026-06-14 17:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Rendez-vous à la salle des Fêtes pour découvrir une exposition d’arts d’artistes locaux débutants ou expérimentés.
Organisé par l’association La Villaroise.
Inscription exposants avant le 24/05. .
Salle des Fêtes Villars-le-Pautel 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 06 93 85
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English : Vill’Art exposition d’art
L’événement Vill’Art exposition d’art Villars-le-Pautel a été mis à jour le 2026-05-05 par JUSSEY TOURISME