Marché des Saveurs Avrillé
Marché des Saveurs Avrillé samedi 13 juin 2026.
Avrillé
Marché des Saveurs
Chemin du Bocage ZA Les Violettes Avrillé Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13
L’Espace Menthe-Pastille vous accueille de nouveau à l’occasion de son Marché des Saveurs, un rendez-vous gourmand pour découvrir des partenaires locaux et des produits de qualité. .
Chemin du Bocage ZA Les Violettes Avrillé 49240 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 18 85 14 tourisme@giffard.com
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English :
L’événement Marché des Saveurs Avrillé a été mis à jour le 2026-06-05 par Destination Angers
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