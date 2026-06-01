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Marché des Saveurs Avrillé

Marché des Saveurs Avrillé samedi 13 juin 2026.

Adresse : Chemin du Bocage ZA Les Violettes

Ville : 49240 Avrillé

Département : Maine-et-Loire

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Avrillé

Marché des Saveurs

Chemin du Bocage ZA Les Violettes Avrillé Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 18:00:00

Date(s) :
2026-06-13

L’Espace Menthe-Pastille vous accueille de nouveau à l’occasion de son Marché des Saveurs, un rendez-vous gourmand pour découvrir des partenaires locaux et des produits de qualité.   .

Chemin du Bocage ZA Les Violettes Avrillé 49240 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 18 85 14  tourisme@giffard.com

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English :

L’événement Marché des Saveurs Avrillé a été mis à jour le 2026-06-05 par Destination Angers

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