Marche des vignerons rue des Boitins Besson
Marche des vignerons rue des Boitins Besson vendredi 1 mai 2026.
Besson
Marche des vignerons
rue des Boitins Salle polyvalente Besson Allier
Tarif : 4 – 4 – 8 EUR
4€, 6 € ou 8 € suivant le parcours, 8 € pour les VTT et 8 € le repas.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 08:00:00
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Un moment sportif et convivial au cœur de la nature bourbonnaise.
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rue des Boitins Salle polyvalente Besson 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 81 74 comitedesfetesdebesson@gmail.com
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English :
A sporting and convivial moment in the heart of the Bourbonnais countryside.
L’événement Marche des vignerons Besson a été mis à jour le 2026-04-16 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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